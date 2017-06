Ein Büchercafé, eine Bücherkneipe oder gar eine Büchercafékneipe? Das mag vielen erst einmal unbekannt vorkommen - nicht so in der tschechischen Hauptstadt. Denn in Prag gibt es viele dieser Szenekneipen, die sich auf etwas Besonderes spezialisieren.

Beim „Knihkopec“ (Bücherhügel) im Prager Stadtteil „Holešovice“ beispielsweise kann man nämlich Bier und Buch auf einmal genießen. Das literarische Café, welches seit drei Monaten im Park an der Tusarova Straße beheimatet ist, bietet seinen Gästen eine große Auswahl an Büchern und unter anderem auch ein eiskaltes Urquell an.

Am Donnerstag veranstaltete das „Knihkopec“ ein kleines Fest mit traditionell tschechischer Live- Musik. Klänge von Klarinette, Trompete, Kontrabass und Akkordeon waren im Park zu hören. Gegrillte Würsten und Bier stellten im Einklang mit der Musik eine entspannende Mischung bei der strahlenden Sonne dar.

Im Laufe des Nachmittags fanden sich viele Menschen ein. Genau um dieses Versammeln geht es den Gründern des „Knihkopec“. „Man möchte die Menschen zusammenbringen“ und „die Leute auf die Straße bringen, um miteinander zu reden“, erklärte er den Besuchern. Und das auch in der Zukunft. Bei sonnigen Temperaturen eine gute Lösung.

Aktuelle Veranstaltungen und weitere Informationen zu „Knihkopec“ gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite: hier.