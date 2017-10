Am 14.10.2017 findet um 20 Uhr in der St.-Antonius-Kirche in Prag eine szenische Lesung der besonderen Art statt. Das Thema der Lesung ist das um 1400 geschriebene Streitgespräch zwischen einem Bauern und dem Tod aus dem Werk „Der Ackermann und der Tod“ von dem deutschen Dichter Johannes von Tepl.

Das mittelalterliche Werk „Der Ackermann und der Tod“ oder auch „Der Ackermann aus Böhmen“ gilt als eines der Bedeutendsten in der spätmittelalterlichen deutschen Literatur. Der Bauer zieht den Tod vor das Gericht Gottes, da er ihm seine geliebte Frau genommen hat und er nun als Witwer und die Kinder als Waisen leben müssen. In den 34 Kapiteln beklagt der Bauer mit emotionalen Reden das ungerechte Ableben seiner Frau, während der Tod mit logischen und teilweise zynischen Argumenten kontert.

Unter den Aufführenden befinden sich Heiko Ruprecht, bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“; Michael Vogtmann, bekannt aus Engagements an den Münchener Kammerspielen und Sirka Schwartz-Uppendieck, Kantorin in Fürth und seit 2011 dort Kirchenmusikdirektorin.

Die St.-Antonius-Kirche (Strossmayerovo náměstí, 170 00 Prag 7) ist eine bewusste Wahl für die Aufführung, da sie an eine 2016 durchgeführte Begegnungsaktion anschließt, bei der junge Tschechen auf Prager Deutsche getroffen sind, die 1945 vertrieben wurden.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite des Literaturhauses: hier.