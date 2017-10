Vom 12. bis 15. Oktober findet bereits zum fünften Mal das Signal Festival in Prag statt. Auf zwei unterschiedlichen Routen durch die herbstliche Hauptstadt präsentieren tschechische und ausländische Künstler ihre audiovisuellen Kunstwerke.

Bereits über 1,5 Millionen Menschen aus aller Welt haben in den letzten vier Jahren die imposanten Lichtspielereien in der Prager Innenstadt bewundert. Dieses Jahr trumpft das Festival zum ersten Mal mit zwei Routen auf, auf denen man 22 Licht- und Audioinstallationen begegnet. Während eine Route an den berühmten Sehenswürdigkeiten vorbei mitten in das Herz von Prag führt, führt die andere, etwas ruhigere und kürzere Route, durch den Stadtteil Vinohrady (Weinberge).

Die Installationen bieten unter anderem eine Laser-Saite mit der man selbst musizieren kann, einen Sandkasten für Kinder, der sich beim Graben mit virtuellem Wasser füllt oder die mit Videomapping zum Leben erweckte St.-Ludmilla-Kirche auf dem NáměstíMíru.

