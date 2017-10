Trotz der Befürchtungen, die Veranstaltung könnte, aufgrund der Einstellung der operativen Tätigkeiten der Brücke/Most-Stiftung (mehr dazu bei uns: hier) ebenso gefährdet sein, werden auch in diesem Jahr die Tschechisch-Deutschen Kulturtage vom 26. Oktober bis 12. November stattfinden.

Gewohnt wird es mit Dresden, Aussig (Ústí nad Labem) und der Euroregion Elbe/Labe drei Veranstaltungsorte geben, die durch ein üppig bestücktes Programm viel Unterhaltung bieten werden. Es wird ein breites Spektrum an Konzerten verschiedener Musikgenres geben, Theateraufführungen, Film-Vorführungen, Ausstellungen und diverse Vorträge über aktuelle oder geschichtliche Entwicklungen geben. Eröffnet wird die Veranstaltung in Dresden an der Dreikönigskirche mit der Folkloregruppe Harafica Symphonic aus Ungarisch Hradisch (Uherské Hradiště).

Die Veranstalter der Kulturtage haben sich vor allem das Ziel gesetzt, neue Impulse für die Kulturarbeit in der Grenzregion zwischen Deutschland und Tschechien anzustoßen und die Menschen beiderseits der Grenze mit vielseitigen Veranstaltungsangeboten nachhaltig zusammenzuführen. Und das mit Erfolg, denn es besuchen mittlerweile um die 10 000 Menschen die Kulturtage und die Spielstätten erfahren während der Veranstltung eine Auslastung von über 80 Prozent.

Karten für die Veranstaltungen auf deutscher und tschechischer Seite erhalten Sie an den Abendkassen, Kartenvorbestellungen und Informationen zum Vorverkauf beim Veranstalter.

Mehr Information finden Sie auf den offiziellen Seiten der Kulturtage (DE, CZ): hier.