Bis zum 30. Juni findet der zweite Jahrgang des internationalen Foto-Festivals „OstravaPhoto 2017“ im Zentrum von Ostrau (Ostrava) statt.

An verschiedenen Orten der Stadt wird das Medium Fotografie in leerstehenden Geschäftsräumen in den Fokus gestellt. Neben Ausstellungen wird es außerdem Vorträge zu theoretischen und soziologischen Themen zum diesjährigen Motto des Festivals „Mit anderen Augen – zwischen Sicherheit und Unsicherheit“ geben. Außerdem bietet das Festival eine ganze Reihe von Workshops, Portfolio-Präsentationen und Vorführungen.

Veranstalter des erfolgreichen Foto-Festivals ist der 2012 gegründete Verein „photo nophoto“.

Das gesamte Programm und weitere Informationen zum Festival finden Sie auf der offiziellen Webseite (CZ, EN): hier.