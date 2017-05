Martin Luther sagte einst: „Anstrengungen machen gesund und stark“. Diese Worte werden die Verantwortlichen für viel Arbeit vielleicht versöhnen. Denn vom 31.Mai bis zum 15. Juni 2017 findet in der Evangelischen (Roten) Kirche in Brünn (Komenského nám. 218/4) eine Wanderausstellung zum Thema „Mehr als Luther. Reformation im östlichen Europa“ statt.

Anlass ist das 500-jährige Jubiläum der Reformation und des Thesenanschlags Martin Luthers an die Schlosskirche im sachsen-anhaltinischen Wittenberg aus dem Jahr 1517. Einen der wichtigsten Einschnitte der europäischen Geschichte will das Deutsche Kulturforum östliches Europa zurück ins Bewusstsein rufen.

Deshalb zeigt man die Ausstellung „Mehr als Luther. Reformation im östlichen Europa“ an insgesamt elf Stationen in sechs Regionen, darunter sieben in Tschechien. Bestehend aus zehn reich bebilderten Bannern werden in tschechischer Sprache Themen wie „Evangelische Strömungen im 16. Jahrhundert“, „Jan Hus", „Hus und Luther“ sowie „Die Böhmischen Brüder“, „Lutherische Zentren oder Religiöse Vielfalt in Mähren“ und noch viele mehr thematisiert.

Im Rahmen der siebenten „Langen Nacht der Kirchen“ diese besondere Schau auch nach Brünn. An der „Langen Nacht der Kirchen“ am 9. Juni 2017 beteiligen sich die Gotteshäuser in ganz Tschechien. Landesweit machen voraussichtlich rund 1 100 Kirchen und Gebetsräume mit. Dabei werden Programme mit Konzerten und kommentierten Führungen geboten.

