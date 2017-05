In Bärringen (Pernink) findet vom 11. bis zum 25. August 2017 ein Tandemsprachkurs Deutsch/Tschechisch statt. Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) richtet zum elften Mal diesen deutsch-tschechischen Sprachkurs auf der tschechischen Seite des Erzgebirges aus.

Wer seine Sprachkenntnisse verbessern will und dabei in deutsch-tschechischer Gesellschaft das Hüttenleben in den Bergen genießen möchte, der wird sich in Pernink gut aufgehoben fühlen. Dabei dürfen je zehn Teilnehmer aus Tschechien und Deutschland während des vierzehntägigen Aufenthalts ihre Sprachkenntnisse verbessern und den Alltag gemeinsam verbringen.

Der Ablaufplan ist zweigeteilt: Vormittags findet ein moderner und dem Sprachniveau angepasster Fremdsprachenunterricht statt. Nachmittags werden deutsch-tschechische Kleingruppen eingeteilt, um die gewonnenen Sprachkenntnisse direkt umzusetzen.

Wer die Gelegenheit nutzen will, Kontakte zu Tschechen beziehungsweise Deutschen und damit zum Nachbarland aufzubauen und dabei Dinge über das andere Land zu erfahren, sollte sich anmelden.

Voraussetzung für eine Teilnahme sind Grundkenntnisse der tschechischen beziehungsweise deutschen Sprache und die Bereitschaft zu einem intensiven Kulturaustausch.

Der Teilnahmebetrag beträgt 210 Euro für deutsche und 4500 CZK für tschechische Teilnehmer.

Bewerben kann man sich noch bis zum 31. Mai 2017 per Anmeldeformular auf den Seiten der GFPS: hier

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich direkt an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!