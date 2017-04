Eigentlich freut man sich zu Beginn einer Messe und vielleicht noch während ihres Verlaufs. Dass sich jemand am Ende freut, ist eher selten. Kaum ist die diesjährige Leipziger Buchmesse vorbei, ist die Freude im tschechischen Kulturministerium jedoch groß. Dafür gibt eine einfach Erklärung: Im nächsten Jahr ist Tschechien Gastland in Leipzig.

Die entsprechende Vereinbarung dafür unterschrieb Kulturminister Daniel Herman mit den Leitern der Buchmesse Ende März persönlich in Leipzig. Damit übernimmt Tschechien den Staffelstab vom diesjährigen Schwerpunktland Litauen. Litauen feierte mit seiner Teilnahme gleichzeitig das 100-jährige Jubiläum seiner Unabhängigkeitserklärung vor, das im nächsten Jahr groß begangen wird. Auch für Tschechien ist das Jahr 1918 ein historisch besonderer Wendepunkt, den man auch literarisch in Leipzig begleiten will.

Insgesamt waren in diesem Jahr 2493 Aussteller aus 43 Ländern in Leipzig zu Gast. Über 200 000 Besucher kamen in die zehntgrößte Stadt Deutschlands, um sich Verlagsneuheiten und Klassiker in neuen Editionen anzusehen. Mit dabei waren wie schon seit ein paar Jahren bunt verkleidete Besucher der zur Messe gehörenden Manga-Comic-Con, bei der Comics aller Art ein besonders kreatives Publikum anziehen.

Die Leipziger Buchmesse findet im nächsten Jahr vom 15. bis 18. März auf dem Messegelände und in der ganzen Stadt statt. Mit dabei sind dann auch die 24. Leipziger Antiquariatsmesse und die 5. Manga-Comic-Con.

Weitere Informationen zur Leipziger Buchmesse erhalten Sie auf den offiziellen Webseiten: hier.