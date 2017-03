Das Orchester „Berg“ kann auf eine über zwanzigjährige Geschichte zurückblicken. 1995 wurde es von seinem heutigen künstlerischen Leiter Peter Vrábel gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Publikum klassische Musik des 20. Jahrhunderts und von heute näherzubringen. Der aktuelle „MiniFokus Österreich“ wird am 6. März in Prag eröffnet.

In dieser Reihe von Konzerten präsentiert das Orchester Werke zeitgenössischer österreichischer Komponisten. Unter anderem wird auch das Stück „…und…“ des Grazer Spektralmusikers Georg Friedrich Haas in Tschechien uraufgeführt. Haas experimentelle Musik ist vielfach preisgekrönt. Am Premierenabend werden zudem noch Hans Abrahamsens „Winternacht“ und Bent Sørensens „Sirenengesang“ zu hören sein.

Das Auftaktkonzert der Reihe „MiniFokus Österreich“ findet am 6.3. im Tschechischen Museum der Musik (České muzeum hudby, Karmelitská 2, Prag 1) statt. Weitere Informationen zum Orchester und der Veranstaltung finden Sie auf den offiziellen Seiten (CZ, EN: hier) und auf den Seiten des Österreichischen Kulturforums: hier.