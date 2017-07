American Football hat auch in Tschechien seine Fans gefunden. Eine eigene Liga sorgt seit 1994 für spannende Partien um die Meisterschaft. Gestern wurde bei strömendem Regen nun der 24. Czech Bowl in der eFotbal Aréna in Prag zwischen den Prague Black Panthers und den Ostrava Steelers ausgespielt.

Nach einer kleinen Flugshow mit einem Modellflieger, einem Cheerleader-Auftritt und der obligatorischen Nationalhymne gab es kurz nach 19 Uhr den ersten Kickoff seitens der Ostrava Steelers. Schnell war jedoch klar, dass die Black Panthers ihren Erwartungen gerecht werden und das Spiel schnell an sich reißen können. So stand es zur Halbzeit-Pause schon 21:0 für die Panthers, die im immer stärker werdenden Regen den Steelers keine Chance ließen.

Am Ende setzten sich die Prague Black Panthers mit einem klaren 28:0 durch und konnten ihre 5. Meisterschaft in Folge feiern. Die Ostrava Steelers waren jedoch nicht enttäuscht, sondern bejubelten mit ihren zahlreich mitgereisten Fans die traumhafte Saison der Steelers, die nach 20 Jahren Abstinenz wieder im Finale standen.

Trotz schlechten Wetters kamen um die 4000 Zuschauer, die für eine gute Atmosphäre sorgten und trotz der fehlenden Spannung bis zum Schluss dabei blieben. Leckere, typisch amerikanische Burger in Kombination mit tschechischem Bier halfen dabei dem Regen zu trotzen.

Die Zuschauerzahl zeigt die steigende der Beliebtheit der ursprünglich rein amerikanischen Sportart in Tschechien, aber auch im gesamten Europa. Seit 1994 wird unter der Leitung des Football-Bundes „Česká asociace amerického fotbalu“ (ČAAF) der Czech Bowl in Tschechien professionell ausgespielt. Die „Česká liga amerického fotbalu“ (ČLAF) bildet von den insgesamt vier Ligen die höchste Liga, in der am Ende der Czech Bowl ausgespielt wird.

2015 gab es beim Czech Bowl in der Eden Aréna einen Zuschauerrekord mit über 4500 Zuschauern. Hätte es gestern nicht geregnet, hätte es wahrscheinlich für einen neuen Zuschauerrekord reichen können.

Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF):

gegründet 1994

Assoziation des tschechischen amerikanischen Footballs

Organisator des professionellen American Football Sports in Tschechien

Prague Black Panthers:

1994 als Prague Panthers gegründet

2012 Zusammenschluss mit Prague Black Hawks zu Prague Black Panthers

16 Mal Meister

1 Mal EFAF Pokalsieger (European Federation of American Football)

Ostrava Steelers: