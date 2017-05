Als Deutschland und Tschechien im Jahr 1992 den Vertrag über gute Nachbarschaft unterschrieben, haben sich die beiden Nachbarländer auch darauf verständigt, die Begegnung und den Austausch von jungen Menschen zu fördern. Fünf Jahre später, 1997, wurden die „Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem“ ins Leben gerufen.

Das ist nun 20 Jahre her. Seitdem gibt es die „Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem“ und deshalb wurde vor kurzem der 20. Geburtstag gefeiert. Mehr als 200 Gäste, darunter Partner, Freunde, Auftraggeber und Förderer feierten bei der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Tandem“ am Ende April in Berlin.

„In den 20 Jahren hat sich Tandem unglaublich gewandelt, ohne die grundsätzlichen Ideen, die im Gründungsdokument stehen, zu verlassen. Die Ideen haben sich weiterentwickelt, sind in die Breite gegangen“, sagte Jindřich Fryč, Staatssekretär im tschechischen Ministerium für Schule, Jugend und Sport und lobte ausdrücklich: „Tandem dient anderen Ländern als Vorbild dafür, wie nachbarschaftliche Beziehungen laufen können.“

Das Vertrauen zwischen Deutschland und Tschechien ist in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsen. Das belegen auch die Dokumente, die auf höchster Staatsebene unterzeichnet wurden. Da der eingeschlagene Weg, der seit 20 Jahren erfolgreich gegangen wird, natürlich fortgesetzt werden soll, stehen zukünftige zentrale Kernpunkte schon auf dem Plan. Themen werden die Erinnerungskultur sowie die Einbindung von Flüchtlingen in die Jugendarbeit sein. Demnach soll auch die Zukunft genauso erfolgreich werden, wie die letzten 20 Jahre - oder sogar noch erfolgreicher.