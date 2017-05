Am 10. Mai 2017 lädt das Goethe-Institut im Rahmen des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings Schüler und Klassen zu einem spannenden „Tag mit Deutsch“ in Budweis (České Budějovice) ein. Das „Festival der deutschen Sprache“ organisiert das Institut gemeinsam mit den Partnern der Kampagne šprechtíme.

Es soll darum gehen, mit Spaß die deutsche Sprache zu lernen und zu vermitteln. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler von Klassenstufe 6 bis 8.

Beim sogenannten „Autobahnspiel“ zwischen 10 und 12 Uhr erleben die Schüler eine interaktive Reise durch 16 deutsche Städte und lösen spannende Aufgaben. Das Spiel findet auf Tschechisch und im Kulturhaus České Budějovice statt.Im Anschluss, ab 13.30 Uhr, können sich die Schülerinnen und Schüler auf ein Konzert des deutschen Musikers Uwe Kaa im Klub Slávie (Jirsíkova 243/2) mit anschließendem Musik-Workshop freuen.

Abgerundet wird der Aktionstag um 17.30 Uhr durch einen Vortrag der Germanistin Melanie Brinkschulte vom Internationalen Schreibzentrum der Universität Göttingen zum Thema „Professionell Texten auf Deutsch“ mit anschließender Diskussion im Goethe Zentrum der Südböhmischen Universität (Goethe Centrum Jihočeské univerzity ,Hroznová 14).

Wenn Sie (mit Ihrer Schule) an einem Teil des Programmes teilnehmen möchten, melden Sie sich per E-Mail an. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Vom 9. bis 11. Mai besteht außerdem die Möglichkeit, kostenlos Sprachanimateure, die spielerisch mit den Schülern Deutsch lernen, an Ihre Schule zu bestellen.