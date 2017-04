Ende Mai findet in Berlin und Wittenberg der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Das Auswärtige Amt unterstützt mit Fördermitteln die Teilnahme von Besuchern aus Ost- und Mitteleuropa.

Die Einladung des Geschäftsführers des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages:

Herzliche Einladung!

Liebe Freundinnen und Freunde des Kirchentages aus Mittel- und Osteuropa, heute möchte ich Sie persönlich einladen!

Vom 24. bis 28. Mai 2017 findet der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag Berlin – Wittenberg unter der Losung „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13) statt. Einen solchen Kirchentag wird es so schnell nicht wieder geben! Vier Tage in der Deutschen Bundeshauptstadt Berlin und ein großer Gottesdienst mit riesigem Fest in Wittenberg als Höhepunkt.

Seien Sie gespannt auf drei große Eröffnungsgottesdienste, das Straßenfest Abend der Begegnung mit bunten Ständen, Köstlichkeiten und Mitmachaktionen, viele Bibelarbeiten und gesellschaftspolitische Podiumsdiskussionen. Lernen Sie Berlin kennen mit all seinen internationalen Facetten. Alle Veranstaltungsorte werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sein.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass uns in diesem Jahr besondere Gelder für alle Teilnehmenden aus Mittel- und Osteuropa zugesichert wurden. In jedem Fall können Sie die stark vergünstigte Dauerkarte für 26 Euro (Förderkarte) inklusiv Fahrausweis für Berlin buchen. Weiterhin wird Ihnen die Quartierpauschale erlassen, d.h. Sie können in Gemeinschafts- oder Privatquartieren umsonst übernachten.

Für alle weiteren organisatorischen Fragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin für Internationale Teilnehmende, Helen Graue, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.

Alternativ können Sie sich an unseren International Desk ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ), die Seite für Internationale Gäste ( https://www.kirchentag.de/english ), oder an die Zentrale des Kirchentage +49 (0)30 400339-0 wenden.

Lassen Sie uns gemeinsam einen wunderbaren Deutschen Evangelischen Kirchentag im Mai 2017 in Berlin und Wittenberg erleben!

Ich freue mich auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Menzel

Geschäftsführer des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Berlin