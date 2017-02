Die Deutsche Schule Prag (dsp) bietet derzeit über 500 Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zum Abitur eine Ausbildungsstätte mit starkem Deutschfokus in Tschechiens Hauptstadt. Bei einem Tag der offenen Tür können am 16. Februar Interessierte den Schulbetrieb in Prag 5 Jinonice kennenlernen.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und zur dsp finden Sie auf den offiziellen Seiten der Schule: hier.