Mit einem großen Festakt feiert das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) heute im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart sein einhundertjähriges Bestehen. Damit beginnt gleichzeitig ein Jubiläumsjahr voller Veranstaltungen, die das ifa in all seinen Facetten vorstellen.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn und ifa-Präsidentin Ursula Seiler-Albring werden das Themenjahr unter dem Motto „Kulturen des Wir“ eröffnen.

Gleichzeitig beginnt in der hauseigenen Bibliothek am ifa-Hauptsitz im Stuttgarter „Alten Waisenhaus“ eine Ausstellung mit Bildern und Büchern aus 100 Jahren ifa-Geschichte. Seit der Gründung des Deutschen Ausland-Instituts (DAI) 1917, das nach dem Zweiten Weltkrieg eine inhaltliche Neuorientierung erfuhr und als Institut für Auslandsbeziehungen wiedereröffnet wurde, sammelt die Bibliothek Literatur und Karten zur auswärtigen Politik Deutschlands. Heute befinden sich etwa 440 000 Bände und 1000 laufende Zeitschriften in ihrem Bestand.

Weitere Ausstellungen in den ifa-Galerien in Stuttgart und Berlin stellen die Arbeit des ifa, die heute von Kunstvermittlung über kulturellen Austausch bis zum Entsendeprogramm zur Unterstützung deutscher Minderheiten in Mittelosteuropa reicht, vor. Der deutsche Beitrag der Biennale in Venedig, den 2015 das ifa maßgeblich mitgestaltete, geht zudem in leicht veränderter Form unter dem Titel „Fabrik“ auf große Tour, die in Beirut beginnt und dann über Mumbai nach Tblisi führt. Die Schau vereint Werke verschiedener Künstler aus der ganzen Welt, die sich mit dem Zusammenleben im 21. Jahrhundert beschäftigen.

Begleitet wird das Ausstellungs-, Konferenz- und Seminarprogramm mit einer eigens kreierten Webseite, die unter kulturen-des-wir.de aktuelle Themen der ifa-Schwerpunkte aufgreift. Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr, zur Geschichte des ifa und zu den Aufgaben des ältesten deutschen Kulturmittlerinstituts finden Sie auf den offiziellen Seiten des ifa.