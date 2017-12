Zweites Jugendforum in Prag

Die Jugend-Organisation der deutschen Minderheit in Tschechien, JUKON, lädt alle Jugendlichen zum bereits zweiten Jugendforum in Prag ein. Die Veranstaltung findet in dem Büro der Landesversammlung (náměstí 14. října 1) vom 8. – 9. Dezember statt. Thematisch wird es einen Rückblick auf das Jahr 2017 und eine Vorschau auf das kommende Jahr 2018 geben.

Die bereits seit 1999 bestehende JUKON hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendarbeit für ihre Mitglieder, die Verbände und die Begegnungszentren der Minderheiten zu betreiben. Sie konzentriert sich dabei nicht nur darauf, die Jugend der deutschen Minderheit zu verbinden, sondern auch bei der Mehrheitsbevölkerung oder anderen Minderheiten mit vielfältigen Aktionen Interesse zu wecken. Erfolgreich wurden in den letzten Jahren so schon mehrere Jugendcamps, Workshops und Wettbewerbe durchgeführt und unterstützt.

Das Programm des diesjährigen Jugendforums beinhaltet einen Rückblick auf das Jahr 2017 und eine Vorschau auf die Projekte der nächsten Zeit, sowie Kooperationen mit Partnerorganisationen und das internationale Sommercamp in Tschechien im kommenden Jahr.

Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der JUKON: hier.