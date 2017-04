Die Jugendarbeit ist einer der Grundpfeiler der Zukunftsplanung auch der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik. Die jungen Akteure kommen am 9. und 10. Juni in Prag zu einem ersten Treffen des landesweiten Jugendforums der Landesversammlung zusammen.

Eingeladen zum Jugendforum sind Junge und Junggebliebene, die sich mit für die Sprache und Kultur der Deutschen in Tschechien interessieren, sie erhalten und entwickeln wollen. Auf dem Programm steht neben der Konferenz und einer Zukunftswerkstatt auch ein Jazz-Konzert, bei dem auch ungewohnte Formen des kulturellen Engagements und der Öffentlichkeitsarbeit aufgezeigt werden.

Anmeldungen zum ersten landesweiten Jugendforum nimmt für die Landesversammlung noch bis zum 9.5. Helena Salačová entgegen unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!