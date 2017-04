Zum vierten Mal veranstalten das Goethe-Institut und das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) – in diesem Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem Bund der Jugend der deutschen Minderheit in Polen (BJDM) und dem Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VDG) – ein Sommercamp für insgesamt 80 Jugendliche, darunter auch 15 aus Tschechien.

Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm mit Deutschkursen und Workshops aus verschiedenen Themenbereichen unter dem Motto „Jugend bewegen – Europa gemeinsam gestalten!“. Die Themen werden von Deutschlehrern im Tandem mit Workshop-Leitern ausgestaltet. Es geht unter anderem um Meinungsfreiheit, soziales Engagement, soziale Medien und Populismus. Daneben gibt es zahlreiche Ausflüge und sportliche Aktivitäten.

Während des zweiwöchigen Sommercamps wird bei allen Teilnehmern großer Wert auf selbstbestimmtes Lernen, aktive Teilnahme und Mitbestimmung gelegt. Durch seinen internationalen Charakter leistet das Sommercamp einen wichtigen Beitrag zur grenzüberschreitenden Vernetzung der Jugendlichen der deutschen Minderheiten in Mittel-, Südost- und Osteuropa.

Sommercamp 2017

15.–27.07.2017,

Ferienanlage Polonez (weitere Informationen: hier) in Mrągowo (Polen)

Anmeldung

Auch Jugendliche aus Tschechien können sich bis zum 15.04.2017 für das Sommercamp bewerben und das Anmeldeformular an die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik schicken:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Eine Benachrichtigung der 15 erfolgreichen Bewerber aus Tschechien erfolgt bis zum 30.04.2017.

Vorausgesetzt werden:

Deutschkenntnisse: mindestens A2

Alter: 14-17 Jahre

Teilnehmerbeitrag:

100,00 EUR pro Teilnehmer/-in

Das Anmeldeformular gibt es als Word-Dokument (2,24MB, hier) und als pdf-Dokument (873kB, hier). Zusätzlich muss auch noch eine Gesundheitskarte vom zuständigen Hausarzt des Bewerbers ausgefüllt werden.