Das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und das Goethe-Institut (GI) veranstalten in enger Zusammenarbeit mit dem Bund der Jugend der deutschen Minderheiten in Polen (BJDM) und dem Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) 2017 das vierte deutschsprachige internationale Sommercamp für Jugendliche deutscher Minderheiten.

Das Jugendcamp „Jugend bewegen – Europa gemeinsam gestalten!“ wird vom 15.07.2017 (Anreisetag) bis zum 27.07.2017 (Abreisetag) in der Ferienanlage Polonez in Mrągowo (Masuren) durchgeführt (http://www.osrodekpolonez.pl/de/).

Ziele des Sommercamps sind:

- die Förderung der deutschen Sprache in außerschulischen Unterrichtsformen

- die Vermittlung von Medienkompetenzen

- die Auseinandersetzung mit den Werten eines gemeinsamen Europas wie unter anderem der demokratischen Partizipation, Meinungsfreiheit, dem sozialen Engagement, „Hass in den sozialen Medien“ und Populismus

- Stärkung / Bedeutung der Zivilgesellschaft

- die Auseinandersetzung mit Fragen nach der eigenen sozialen, sprachlichen und kulturellen Identität

- die Förderung sozialer Kompetenzen

Programm:

Das Programm des Sommercamps setzt sich aus zwei Säulen zusammen: Sprachunterricht in Projektform an den Vormittagen und Workshops zur Vermittlung methodischer und inhaltlicher Fertigkeiten und Kompetenzen an den Nachmittagen. Die Jugendlichen werden in fünf Gruppen eingeteilt, die jeweils von einer Deutschlehrkraft und einer Workshop-Leiterin /einem Workshop-Leiter betreut werden.

Am Ende des Sommercamps präsentieren alle Gruppen ihre Ergebnisse der Projektarbeit.

Ein Rahmenprogramm mit kulturellen und sportlichen Aktivitäten rundet das zweiwöchige Sommercamp inhaltlich ab.



Die Camp-Sprache ist Deutsch; die Jugendlichen haben Deutschkenntnisse ab A2.

Dafür werden gesucht:

- 1 Sommercamp-Leiterin / Sommercamp-Leiter [pdf, 284KB]



- 1 Camp-Assistentin / Camp-Assistent [pdf, 300KB]



- 5 Deutschlehrer / Deutschlehrerinnen [pdf, 300KB]



- 5 Workshop-Leiter / Workshop-Leiterinnen [pdf, 300KB]

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roland Schmidt

Goethe-Institut Krakau

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!