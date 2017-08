Der österreichische Autor Martin Prinz wird im November für drei Tage nach Tschechien kommen, um Lesungen zu geben und die Möglichkeit zu bieten ihn persönlich kennen zu lernen.

In seinem aktuellen Werk „Die letzte Prinzessin“ erzählt der gebürtige Wiener die abenteuerliche Lebensgeschichte von Erzherzogin Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich, einer verwöhnten Enkelin, Habsburgerin und Sozialistin, einer vierfachen Mutter und Salondame, die ebenso großherzig und charmant wie eigensinnig sein konnte.

Prinz veröffentlichte neben diesem Buch schon vier weitere Romane. Darunter den im Jahr 2002 erschienenen Roman „Der Räuber“, der vom österreichischen Bankräuber Johann Kastenberger handelt und 2010 als Vorlage für den gleichnamigen Film diente, was Prinz eine Nominierung für den Österreichischen Filmpreis einbrachte. Neben dieser Ehrung bekam Prinz im selben Jahr auch den „Outstanding Artist Award“ für Literatur.

Bei seiner dreitätigen Tour durch Tschechien wird Martin Prinz am 7. November nach Troppau (Opava), am 8. November nach Prag und am 9. November nach Aussig (Ústí nad Labem) kommen.

